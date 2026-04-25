Мужчина, напавший на врачей в Махачкале, работает в управлении образования

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. Следователь на заседании по избранию меры пресечения напавшему с ножом на врачей в больнице в Махачкале сообщил, что мужчина работает ведущим специалистом управления образования Гумбетовского района Дагестана, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу 31-летнего уроженца села Тлярата Гумбетовского района Дагестана Шамиля Сурхаева, который, по данным следствия, 23 апреля напал с ножом на врачей Республиканской клинической больницы имени Вишневского.
«К уголовной ответственности привлекается Сурхаев Шамиль Сурхаевич, 1994 года рождения, уроженец села Тлярата Гумбетовского района… Являясь государственным служащим, в именно — ведущим специалистом управления образования муниципального района “Гумбетовский район”, совершил общественно опасное деяние в медицинском учреждении, где напал на двух медицинских сотрудников», — сказал следователь.
Сам подозреваемый уточнил, что в управлении образования занимает должность ведущего специалиста по спорту.
В четверг в приемном отделении Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале мужчина напал с ножом на дежурившего хирурга, а затем и на травматолога, который бросился на помощь коллеге. Врач-хирург в тяжелом состоянии был прооперирован и переведен в отделение реанимации. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).