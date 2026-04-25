«Еврейскую бригаду» выгнали с антифашистского шествия в Италии

«Еврейскую бригаду» выгнали с антифашистского шествия в Милане.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 25 апр — РИА Новости. Колонна активистов «Еврейской бригады» в сопровождении полиции покинула традиционное шествие, которое прошло в центре Милана по случаю 81-й годовщины освобождения страны от фашизма и нацистской оккупации, сообщила газета Corriere della Sera.

Полиция в экипировке для пресечения беспорядков вывела участников колонны из общего шествия после того, как их продвижение под свист было заблокировано протестующими из числа сторонников Палестины и левых организаций. Они выступали против присутствия «Еврейской бригады», связывая ее символику с современной политикой Израиля.

По словам представителей еврейской группы, в адрес участников колонны звучали оскорбления, в том числе антисемитского характера, среди которых звучало: «Вы недоделанное мыло».

Еврейская бригада — это историко-мемориальное сообщество и круг активистов, которые хранят память об одноименном подразделении, действовавшем в рядах войск Антанты в годы Второй мировой войны. Состоящая из представителей еврейских общин, родственников ветеранов и единомышленников, «Бригада» ежегодно участвует в шествиях 25 апреля в память о еврейских добровольцах, участвовавших в освобождении Италии.

