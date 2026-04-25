Челестини: не нравится слово «кризис», у ЦСКА сложный период

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что у команды сейчас сложный период.

25 апреля ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в 27-м туре РПЛ (0:0).

«Сегодня видел команду, которая хочет завершить сезон хорошо, она хочет бороться за что‑то в лиге и в Кубке. Это тоже является важным моментом помимо игры на ноль. Но кризис… мне не нравится слово “кризис”. У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему», — приводит его слова «Матч ТВ».

На счету ЦСКА 45 очков и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью ЦСКА и «Рубина» в матче 27-го тура РПЛ.