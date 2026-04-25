Фази назвал безумием решение Британии лишить Буллена гражданства из-за России

Решение Лондона лишить переехавшего в Россию британца Марка Буллена гражданства является безумным. Такое мнение высказал итальянский журналист Томас Фази.
Он отметил в социальной сети X, что Буллена лишили гражданства только потому, что он живёт в России и имеет своё мнение о конфликте на Украине, которое не нравится Лондону.
«Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал», — написал Фази.
Ранее сам переехавший в Россию Буллен признался, что не понимает, почему его лишили британского гражданства.