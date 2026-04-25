Власти США не хотят давать грин-карту критикам Израиля, сообщила NYT

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Американские власти откажут заявителям на грин-карту, если установят, что те участвовали в студенческих пропалестинских акциях или жгли флаги США, пишет газета New York Times.

Источник: Reuters

«Согласно новому руководству, мигрантам могут отказать в грин-карте за выражение политических взглядов, участие в пропалестинских протестах в университетах, критические публикации в адрес Израиля в соцсетях и осквернение американского флага», — сообщает издание со ссылкой на служебные документы министерства внутренней безопасности.

Сотрудникам иммиграционных служб дано указание тщательно проверять заявителей, которые поощряют антисемитизм «посредством устных или физических действий», сообщает газета.

Как говорится в сообщении, проверять предписывается иностранцев, участвовавших в пропалестинских акциях в университетах.

«В документах поддержка “подрывных” идеологий перечислена среди факторов, которые могут послужить основанием для отклонения заявки», — говорится в сообщении, а в качестве примера указан случай, когда один из обратившихся за ВНЖ был запечатлен с плакатом с призывом к свержению американского правительства.

«В руководстве осквернение американского флага описано как негативный фактор», — указывает газета, добавляя, что Верховный суд США ранее признал сожжение флага формой политического протеста в рамках первой поправки к конституции.

Республиканская администрация ранее ужесточила миграционные требования, приостановила рассмотрение заявок на грин-карту из ряда стран, ввела дополнительные сборы за подачу отдельных категорий виз. Руководство США не отрицает, что массово отзывает легальный статус у иностранцев, указывая на исходящую от них угрозу для внешней политике и нацбезопасности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше