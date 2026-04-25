Комиссия на Байконуре разрешила полет нового грузовика к МКС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-34», сообщил в субботу «Роскосмос».
«Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету “Союз-2.1а” с кораблем “Прогресс МС-34”, — говорится в сообщении.
Ракету с кораблём установили на стартовом столе в четверг. Пуск намечен на воскресенье.
Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, продукты питания, питьевую воду, санитарно-гигиенические средства и кислород для атмосферы внутри станции, оборудование и расходные материалы для научных экспериментов, а также новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 8.