Развожаев сообщил об уничтожении девяти беспилотников в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении девяти беспилотников в городе.
«Уже сбито девять БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор также призвал жителей соблюдать меры безопасности.
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону столицы.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.