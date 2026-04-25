Жулин: по отношению к Ковтуну на Играх-2014 в Сочи спортивный принцип был нарушен

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о ситуации с отбором фигуриста от России на Олимпиаду 2014 года в Сочи.

«Я не знаю, там какая-то мутная история. Но раз Евгений Плющенко выиграл командный олимпийский турнир, наверное, решение было правильным. А может, и нет. По отношению к Максиму, конечно, спортивный принцип был нарушен, но решала федерация», — приводит его слова «Совспорт».

В тот сезон Ковтун выиграл чемпионат России и должен был поехать на Игры, но ФФККР решила провести контрольный прокат, так как Плющенко отказался от выступления на чемпионате Европы, а Ковтун занял там только пятое место. В итоге на Олимпиаду отправили именно Плющенко.

Ранее Максим Ковтун признался, что до сих пор переживает из-за того, что не выступил на Олимпиаде в Сочи.