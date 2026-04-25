МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за падения БПЛА на территории страны

БУХАРЕСТ, 25 апреля. /ТАСС/. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии в связи с падением беспилотника в городе Галац на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства.
Указывается, что румынская сторона выразила «решительный протест» в связи с этим инцидентом, назвав его «нарушением суверенитета Румынии» и «серьезной эскалацией региональной безопасности».
В беседе с корреспондентом ТАСС Липаев заявил, что в ходе встречи в МИД «категорически опроверг необоснованные инсинуации, искажающие картину инцидента и разогревающие в румынском обществе антироссийский психоз». «Прежде всего, — сказал он, — не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам — эти вопросы остаются без ответа».
«Настораживает поспешность уничтожения якобы российского дрона, что делает невозможной его идентификацию, так как вполне вероятно, что речь идет об украинской провокации, — продолжал дипломат. — В этой связи вызывает недоумение заявление главы румынского МИД Оаны Цою телеканалу Antena 3 о том, что посол якобы согласился с тем, что дрон мог быть российским».
«Вместе с тем Румыния, активно участвуя в организации поставок киевскому режиму оружия, боеприпасов и техники, фактически является стороной конфликта и должна осознавать возможные последствия своих действий, — подчеркнул Липаев. — При этом Россия никогда не нацеливала свои ударные средства на объекты в Румынии, и поэтому любые претензии в ее адрес в этом контексте неприемлемы, неуместны и беспочвенны».
Пресс-служба Минобороны выступила с утверждением, что российский БПЛА «проник без разрешения в национальное воздушное пространство и нанес ущерб частному и государственному имуществу» (хозяйственная постройка и электрический столб). Президент Румынии Никушор Дан подчеркнул, что «это первый инцидент, в котором была повреждена румынская собственность, это порог, к которому мы относимся со всей серьезностью».