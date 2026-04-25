МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за падения БПЛА на территории страны

В беседе с корреспондентом ТАСС Липаев заявил, что в ходе встречи в МИД «категорически опроверг необоснованные инсинуации, искажающие картину инцидента и разогревающие в румынском обществе антироссийский психоз». «Прежде всего, — сказал он, — не установлена достоверно принадлежность упавшего дрона, который вполне мог быть украинским, неясно, каким образом он попал на территорию Румынии: то ли был сбит средствами ПВО, то ли отклонен средствами радиоэлектронной борьбы, то ли сбит самолетами ВВС, то ли упал сам — эти вопросы остаются без ответа».