Чехия впервые вошла в число двадцати самых богатых стран мира, пишут СМИ

ПРАГА, 25 апр — РИА Новости. Согласно новому рейтингу процветания от компании HelloSafe, Чехия занимает 19 место среди самых богатых стран мира, опережая на одно место Францию, чья экономика имеет более высокие доходы, но Чехии помогли подняться в рейтинге, в первую очередь, такие социальные показатели, как малое неравенство доходов и относительно низкий уровень бедности, сообщил в субботу портал Novinky.