Трамп заявил, что предпочитает очным переговорам с Ираном телефонные

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что пока предпочитает очным переговорам представителей США и Ирана контакты по телефону, пишет РИА Новости.
«Мы будем вести дела по телефону, они (власти Ирана — прим. ред.) могут позвонить, когда хотят», — заявил глава Белого дома.
По словам Дональда Трампа, представители США не хотят тратить время на дорогу.
Ранее американский лидер заявил, что отменил поездку спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где должна была состояться встреча с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Впоследствии сообщалось, что делегация Ирана во главе с Аббасом Аракчи покинула Пакистан, глава МИД не встретился с представителями США.