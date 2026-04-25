Возвращение Русского Танка: Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы, хотя ещё недавно думал о завершении карьеры

Абдулрашид Садулаев триумфально вернулся на международные соревнования. Один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории принял участие в чемпионате Европы в Тиране в качестве капитана сборной России и завоевал шестую золотую медаль. В финальной схватке он одержал досрочную победу над представителем Словакии Батырбеком Цакуловым и сравнялся по числу наград высшей пробы на первенствах континента с легендарным соотечественником Бувайсаром Сайтиевым.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Тиране во многом приковывал внимание из-за возвращения на международную арену Абдулрашида Садулаева, который приехал на турнир в качестве капитана сборной России. Выступление одного из лучших на планете борцов вольного стиля получилось по-настоящему доминирующим. Русский Танк выиграл четыре схватки с общим счётом 46:5, причём каждую завершал досрочно.
Особенно эффектным получился финал, где он буквально за несколько секунд набрал семь баллов, сделав три наката подряд представителю Словакии Батырбеку Цакулову. После итоговой победы россиянину, который сравнялся по количеству золотых медалей ЧЕ с легендарным соотечественником Бувайсаром Сайтиевым, аплодировали стоя. Сам уроженец Дагестана не скрывал радости.
«До этого турнира в последний раз я выступал на чемпионате Европы шесть лет назад в Риме. Конечно, соскучился по международным соревнованиям, по этой атмосфере. Слава богу, что получилось. Я был больше мотивирован», — цитирует Садулаева ТАСС.
В последний раз двукратный олимпийский чемпион принимал участие в крупном международном старте в октябре 2024-го — тогда он завоевал золото ЧМ. А на чемпионате Европы Садулаев не выступал с 2020-го.
Длительное отсутствие на континентальном первенстве было вызвано не только травмой в 2021-м и отстранением сборной России, но и проблемами с визой. Так, в феврале 2024-го пограничники отказались впускать его в Бухарест, усомнившись в подлинности документов. Попытки убедить сотрудников таможенной службы в обратном оказались тщетны, хотя по этому же шенгену спортсмен ранее въезжал в Испанию. Более того, повлиять на ситуацию не помогла даже поддержка организаторов.
«Беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд — неважно, Россия или какая-то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка», — объяснял президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Спустя месяц на Садулаева наложили другие санкции, уже со стороны МОК. Борца исключили из числа участников олимпийской квалификации из-за поддержки СВО. Кроме того, «отягчающим» фактором послужила его принадлежность к обществу «Динамо»: с 2023-го отсутствие связи с вооружёнными силами или органами национальной безопасности было одним из ключевых условий для допуска россиян на международную арену.
«Видимо, кто-то не хочет, чтобы я стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Если бы отстранили всех — это один момент, но отстранили же только меня. И если меня не допустят к Олимпиаде — у меня будут определённые вопросы, и мы будем их решать на государственном уровне», — негодовал отечественный атлет.
Позже проблему с визами объяснил журналист Владимир Иванов. По его словам, борцу аукнулась попытка пересечь границу с Румынией в 2024-м.
«Он нарушил правила въезда в Румынию. В эту страну можно попасть либо по национальной визе, либо по многократной шенгенской. Его не впустили в страну и поставили в паспорт штамп о запрете въезда в шенгенскую зону на 59 месяцев. В марте 2025-го Абдулрашид попытался подать уже новый загранпаспорт вместе с другими российскими борцами на оформление шенгенской визы в Словакию для участия в новом чемпионате Европы. Все спортсмены получили визы, кроме Садулаева», — написал Иванов.
Действие запрета распространилось и на период проведения ЧМ в Загребе в прошлом году. Несмотря на включение в список допущенных атлетов со стороны международной федерации, Садулаев заранее понимал, что с большой долей вероятности пропустит соревнования.
«Обидно смотреть чемпионат мира на экране телевизора и видеть, как твоя медаль просто проходит мимо. Но я привык. Предполагал, что такое возможно, поскольку знал свою проблему. Это шенген — не одна страна, а 28. Чтобы решить вопрос, надо со всеми государствами договариваться. Не как у нас: если руководство страны сказало, то всё решено. Там люди сами от себя, по-моему, даже не зависят. Поэтому предполагал, что такое возможно, и был готов», — цитирует борца РИА Новости.
От накопившейся усталости из-за постоянных отказов Русский Танк заговорил о возможном завершении карьеры. По словам Садулаева, ему неоднократно предлагали сменить спортивное гражданство, а Хабиб Нурмагомедов уговаривал перейти в UFC и разделить октагон с экс-чемпионом организации в тяжёлом весе Джоном Джонсом.
Первое предложение было для капитана сборной России неприемлемым и благодаря отсутствию у Албании членства в ЕС он спустя шесть лет вернулся на европейский ковёр. А вместо сотрудничества с Даной Уайтом предпочёл более профильный промоушен — Real American Freestyle (RAF), где выступает его старый знакомый и один из самых принципиальных соперников Кайл Снайдер. Дебютировать в борцовской лиге Абдулрашид может через месяц — и уже в новом для себя статусе шестикратного чемпиона Европы.