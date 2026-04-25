Аракчи вернется в Пакистан после визита в Оман

«Глава МИД Ирана прибыл в столицу Омана в субботу вечером после встречи с пакистанскими официальными лицами и передачи позиции Ирана по конкретным деталям любого соглашения о полном прекращении войны и установлении мира на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, согласно графику, «министр иностранных дел планирует снова посетить Пакистан после завершения поездки в Оман и перед визитом в Россию».
Отмечается также, что часть делегации, сопровождавшей иранского министра во время его визита в Исламабад, уже вернулась в Тегеран для получения необходимых указаний по вопросам, связанным с прекращением конфликта, и планирует присоединиться к Аракчи в Пакистане в воскресенье вечером.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.