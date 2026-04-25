В Италии хотят видеть Гвардиолу тренером сборной

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу хотят пригласить в сборную Италии.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах специалиста заинтересованы потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC).
Отмечается, что при этом у FIGC нет бюджета, чтобы покрыть зарплату Гвардиолы. Поэтому функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор.
Напомним, что итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года и не смогли выйти на мировое первенство.
