В Италии хотят видеть Гвардиолу тренером сборной

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу хотят пригласить в сборную Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах специалиста заинтересованы потенциальные кандидаты в руководство Итальянской федерации футбола (FIGC).

Отмечается, что при этом у FIGC нет бюджета, чтобы покрыть зарплату Гвардиолы. Поэтому функционеры изучают вариант, при котором часть зарплаты покроет спонсор.

Напомним, что итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года и не смогли выйти на мировое первенство.

Ранее болельщик «Арсенала» накричал на Гвардиолу, что тот разрушил его жизнь.