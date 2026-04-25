Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в разных районах страны

Посольство России в Мали осудило атаки боевиков, произошедшие 25 апреля в разных районах страны.

«Посольство Российской Федерации в Республике Мали решительно осуждает совершённые 25 апреля 2026 года подлые нападения вооружённых террористических группировок в разных районах страны», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве отметили, что рассматривают преступные действия как направленные на подрыв безопасности и стабильности государства.

Дипломаты подчеркнули, что атаки боевиков были отбиты, а также выразили соболезнования близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее агентство Reuters сообщало, что рядом с военной базой Кати в Мали слышны взрывы и стрельба.