В Колумбии при взрыве на Панамериканском шоссе погибли семь человек

МЕХИКО, 25 апр — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 получили тяжелые ранения в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

Источник: © РИА Новости

«На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство — это неизбирательная атака против гражданского населения, которая, по предварительным данным, привела к гибели семи мирных жителей и более чем 20 тяжело раненым», — написал Гусман в своем блоге в соцсети X.

Глава департамента назвал произошедшее трагедией и заявил, что регион сталкивается с «эскалацией терроризма».

«Каука не может дальше в одиночку противостоять этой варварской ситуации … мы требуем от национального правительства решительных, последовательных и эффективных действий перед лицом серьезного кризиса общественной безопасности, а также срочного присутствия министерства обороны в Кауке», — добавил чиновник.

По его словам, местные власти задействовали все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий атаки — больницы работают «на пределе» возможностей, ситуация на Панамериканском шоссе остается «неопределенной», силы безопасности продолжают операцию на месте происшествия.

Гусман также сообщил, что за последние часы в ряде муниципалитетов департамента, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда, зафиксированы новые акты насилия.

«Мы незамедлительно созвали совет безопасности и обращаемся со срочным призывом к усилению присутствия, реальной поддержке и решительным действиям со стороны национальных властей, которые обеспечат жизнь и безопасность жителей Кауки», — заявил губернатор.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее в своем блоге терроризмом и фашизмом, прямо обвинив в содеянном выходцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) под руководством их главаря Ивана Мордиско. По его словам, организатор атаки установлен правоохранителями — это боевик по прозвищу «Марлон».