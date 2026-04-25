Семь человек погибли, более 20 ранены в результате теракта на шоссе в Колумбии

Семь человек погибли, более 20 пострадали в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука в Колумбии.
Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
«Это была неизбирательная атака на гражданское население, в результате которой, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и более 20 получили серьёзные ранения», — написал он в соцсети X.
По словам губернатора, регион сталкивается с «эскалацией терроризма».
Ранее россиянин получил ранение в ходе стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан.