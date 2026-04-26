Главный редактор итальянского аналитического портала Джанандреа Гайани выразил мнение, что Североатлантический альянс утратил внутреннее единство и фактически перестал функционировать как сплочённая структура. При этом формально организация продолжает существовать, сказал он в интервью газете Il Fatto Quotidiano.
По его оценке, серьёзные разногласия внутри блока усилились на фоне международных конфликтов, что привело к ослаблению его влияния. Он считает, что события последних лет обнажили глубокие противоречия между США и европейскими союзниками.
В качестве аргумента он указал на отсутствие согласованной стратегии среди стран альянса, которые действуют разрозненно. По его мнению, подобная ситуация может привести к дальнейшей эскалации и поставить организацию в крайне уязвимое положение.