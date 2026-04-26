Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Гайани: НАТО фактически прекратило существование как единый альянс

На Западе назвали НАТО союзом, который утратил влияние.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор итальянского аналитического портала Джанандреа Гайани выразил мнение, что Североатлантический альянс утратил внутреннее единство и фактически перестал функционировать как сплочённая структура. При этом формально организация продолжает существовать, сказал он в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

По его оценке, серьёзные разногласия внутри блока усилились на фоне международных конфликтов, что привело к ослаблению его влияния. Он считает, что события последних лет обнажили глубокие противоречия между США и европейскими союзниками.

В качестве аргумента он указал на отсутствие согласованной стратегии среди стран альянса, которые действуют разрозненно. По его мнению, подобная ситуация может привести к дальнейшей эскалации и поставить организацию в крайне уязвимое положение.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что в будущем ведущую роль в руководстве НАТО начнут играть страны Евросоюза.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше