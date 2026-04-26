«Заработать на антироссийской истерии»: в ЕС предложили ввести пошлины в отношении РФ и санкции против участников СВО

Эстония предложила ЕС финансировать Украину за счёт пошлин на товары из РФ. Кроме того, в Таллине настаивают, чтобы Евросоюз внёс в чёрный визовый список участников СВО. С соответствующими инициативами выступил эстонский премьер Кристен Михал. Западные СМИ обратили внимание, что ранее семь стран, включая Эстонию, выступили за введение пошлин на российскую продукцию, в том числе сталь и удобрения, однако эти требования не вошли в 20-й пакет санкций. Как отмечают эксперты, меры, предложенные Михалом, говорят в первую очередь о том, что Эстония стремится занять более значимые позиции в противостоянии ЕС и России и получить на этом фоне дополнительное финансирование.