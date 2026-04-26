Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов — о непростых периодах: если ты сам себе не поможешь, никто не поможет

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как справляется с неудачными периодами в карьере.

«Нет такого секрета, волшебной палочки, которой взмахнешь — и завтра всё поменяется. Перепрограммирование своих мыслей, головы — самая сложная часть тенниса, да и, думаю, спорта вообще. Если ты сам себе не поможешь, никто тебе не поможет», — приводит его слова СЭ.

При этом теннисист подчеркнул, что, несмотря на тяжёлые недели, в депрессию не впадает.

25 апреля Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв во втором круге австралийца Адама Уолтона со счётом 6:2, 6:3.

Перед этим он проиграл пять из шести последних матчей.

Ранее Хачанов объяснил, почему перестал нецензурно выражаться на корте.