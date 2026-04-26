Захарова показала баскетбольный фристайл на школьном чемпионате в Ижевске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала баскетбольный фристайл во время всероссийского школьного чемпионата в Ижевске.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В рамках суперфинала лиги «КЭС-БАСКЕТ» на местной арене состоялся традиционный Матч звёзд.
Дипломат вошла в состав одной из команд вместе с любителями и другими известными деятелями. По их словам, после завершения игры она присоединилась к выступающим на паркете профессиональным фристайлерам и успешно раскрутила мяч на пальце.
Журналисты добавили, что в этот же день состоялись финальные встречи турнира. В результате баскетболистки из Москвы обыграли соперниц из Орловской области, а команда Курской области одержала победу над спортсменами из Псковской области.