Никишин не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма в матче плей-офф НХЛ

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма во время четвёртого матча серии ⅛ финала плей-офф НХЛ с «Оттавой».

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин не смог самостоятельно покинуть лёд после силового приёма во время четвёртого матча серии ⅛ финала плей-офф НХЛ с «Оттавой».

Во втором периоде в Никишина влетел хоккеист «Сенаторз» Тайлер Клевен. После этого Никишин не смог самостоятельно подняться и какое-то время оставался лежать на льду.

Когда арбитр попытался поднять его, россиянин едва не упал. Площадку Александр покинул только с помощью партнёров по команде.

Ситуация спровоцировала массовую потасовку, участие в которой принял и форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Клевен получил две минуты штрафа.

Ранее «Каролина» с Никишиным победила «Оттаву» во втором матче и повела 2−0 в серии.