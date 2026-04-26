«Европейская правда»: Украине придется расплатиться за €90 млрд от ЕС реформами

23 апреля ЕС одобрил кредит Киеву на сумму €90 млрд. Однако первый транш, как ожидается, будет получен Украиной в мае-июне. Это объясняется тем, что впереди еще несколько недель или месяцев согласований и ряд юридических решений, которые должны принять обе стороны. Самый главный этап — переговоры Еврокомиссии с Киевом об условиях получения денег. Речь идет о перечне реформ, которые Украина обяжется принять в обмен на новые транши. Перечень должен будет быть одобрен большинством стран — членов ЕС. Решение о том, что такой перечень будет неизменным, зафиксировано Советом ЕС. В частности, указывается, что реформы будут касаться верховенства права и борьбы с коррупцией.