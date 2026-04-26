«Европейская правда»: Украине придется расплатиться за €90 млрд от ЕС реформами

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Украине перед получением от ЕС помощи в размере €90 млрд предстоит определить перечень реформ, который Киев обязуется провести в обмен на новые транши. Реформы коснутся верховенства права и борьбы с коррупцией, сообщает украинская газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.
23 апреля ЕС одобрил кредит Киеву на сумму €90 млрд. Однако первый транш, как ожидается, будет получен Украиной в мае-июне. Это объясняется тем, что впереди еще несколько недель или месяцев согласований и ряд юридических решений, которые должны принять обе стороны. Самый главный этап — переговоры Еврокомиссии с Киевом об условиях получения денег. Речь идет о перечне реформ, которые Украина обяжется принять в обмен на новые транши. Перечень должен будет быть одобрен большинством стран — членов ЕС. Решение о том, что такой перечень будет неизменным, зафиксировано Советом ЕС. В частности, указывается, что реформы будут касаться верховенства права и борьбы с коррупцией.
Предварительный перечень реформ мог обсуждаться на этой неделе во время визита в Брюссель вице-премьера по европейской интеграции Тараса Качки. По словам одного из источников, можно ожидать, что в условия, выполнение которых разблокирует для Украины миллиарды финансовой помощи, войдут элементы плана, известного по неофициальному названию «10 пунктов Качки-Кос» (Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения).
Евросоюз и Украина должны принять и ряд юридических решений, которые запустят кредит. В частности, речь идет о кредитном соглашении на всю сумму в €90 млрд, которое сейчас обсуждается с Украиной и потребует подписания обеими сторонами, меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, определяющем условия одной из частей пакета, а также о поправках и дополнениях к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.
Источники «Европейской правды» при этом подчеркнули, что «военные» средства Украина получит без всяких условий, однако бюджетную помощь — только в обмен на проведение реформ. Причем речь идет не о каких-то новых требованиях для Украины, а о тех реформах, по которым Киев уже взял на себя обязательства, в том числе в рамках процесса вступления в ЕС.