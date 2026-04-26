Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европейская правда»: Украине придется расплатиться за €90 млрд от ЕС реформами

Изменения коснутся верховенства права и борьбы с коррупцией, сообщила газета.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Украине перед получением от ЕС помощи в размере €90 млрд предстоит определить перечень реформ, который Киев обязуется провести в обмен на новые транши. Реформы коснутся верховенства права и борьбы с коррупцией, сообщает украинская газета «Европейская правда» со ссылкой на источники.

23 апреля ЕС одобрил кредит Киеву на сумму €90 млрд. Однако первый транш, как ожидается, будет получен Украиной в мае-июне. Это объясняется тем, что впереди еще несколько недель или месяцев согласований и ряд юридических решений, которые должны принять обе стороны. Самый главный этап — переговоры Еврокомиссии с Киевом об условиях получения денег. Речь идет о перечне реформ, которые Украина обяжется принять в обмен на новые транши. Перечень должен будет быть одобрен большинством стран — членов ЕС. Решение о том, что такой перечень будет неизменным, зафиксировано Советом ЕС. В частности, указывается, что реформы будут касаться верховенства права и борьбы с коррупцией.

Предварительный перечень реформ мог обсуждаться на этой неделе во время визита в Брюссель вице-премьера по европейской интеграции Тараса Качки. По словам одного из источников, можно ожидать, что в условия, выполнение которых разблокирует для Украины миллиарды финансовой помощи, войдут элементы плана, известного по неофициальному названию «10 пунктов Качки-Кос» (Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения).

Евросоюз и Украина должны принять и ряд юридических решений, которые запустят кредит. В частности, речь идет о кредитном соглашении на всю сумму в €90 млрд, которое сейчас обсуждается с Украиной и потребует подписания обеими сторонами, меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, определяющем условия одной из частей пакета, а также о поправках и дополнениях к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.

Источники «Европейской правды» при этом подчеркнули, что «военные» средства Украина получит без всяких условий, однако бюджетную помощь — только в обмен на проведение реформ. Причем речь идет не о каких-то новых требованиях для Украины, а о тех реформах, по которым Киев уже взял на себя обязательства, в том числе в рамках процесса вступления в ЕС.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше