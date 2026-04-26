Израиль заявил о нанесении серии ударов по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

ВС еврейского государства сообщили, что целью атаки были объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах».

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апреля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли серию ударов по южным районам Ливана, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно ее заявлению, целью атаки были объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах».

«Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями [израильского] политического руководства», — заявили военные.

Перед этим вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал армии указание нанести «мощные удары» по объектам «Хезболлах» в Ливане.