Четыре человека пострадали при атаке дрона под Белгородом

Четыре мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Ржевка Шебекинского округа. Помимо машины, на месте происшествия повреждения получило остекление частного дома.

Гладков пояснил, что среди пострадавших 13-летний и 12-летний мальчики, а также двое мужчин, получившие осколочные ранения спины, ног и грудной клетки.

По его словам, военные оперативно доставили раненых в районную больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщил о пяти мирных жителях, пострадавших в результате атак ВСУ на Белгородскую область.