МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Мали

25 апреля на базе Кати, которая является крупнейшей армейской базой в пригороде столицы Мали Бамако, были слышны взрывы и стрельба. Обстоятельства происшествия в Кати пока не установлены. Там находятся жилые дома лидеров Мали и одна из резиденций президента Ассими Гоиты.