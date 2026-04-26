МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Мали

Российский МИД обратился к гражданам. В связи с террористическими вылазками на территории Мали ведомство посоветовало россиянам воздержаться от поездок туда. Об этом сообщается в заявлении дипведомства.
«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а тех, кто уже находится на ее территории, принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности», — сообщает ведомство.
При этом в ведомстве отметили, что данных о россиянах, посмтрадавших в результате действий боевиков в Мали, не поступало.
Российский МИД также выразил обеспокоенность действиями террористов в Мали.
Министерство считает, что западные спецслужбы могли принимать участие в подготовке бандформирований на территории Мали.
25 апреля на базе Кати, которая является крупнейшей армейской базой в пригороде столицы Мали Бамако, были слышны взрывы и стрельба. Обстоятельства происшествия в Кати пока не установлены. Там находятся жилые дома лидеров Мали и одна из резиденций президента Ассими Гоиты.