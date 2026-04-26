Захарова поразила зрителей чемпионата по баскетболу в Ижевске трюком с мячом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивила болельщиков и участников всероссийского чемпионата по баскетболу в Ижевске, раскрутив баскетбольный мяч на пальце в стиле фристайл. Соответствующий видеоролик с дипломатом опубликован на странице Федерации Баскетбола ДНР в соцсети «ВКонтакте».
После завершения матча команд в суперфинале «Матч звезд» школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» на ижевской «УДС арене» фристайлеры начали показывать для публики трюки с мячами. Неожиданно официальный представитель МИД РФ присоединилась к ним. Навыки Захаровой вызвали бурю аплодисментов, зрители кричали: «Огонь», высоко оценив трюки дипломата.