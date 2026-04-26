Безумная история: Фази высказался по поводу лишения гражданства живущего в РФ британца Буллена

Фази назвал безумием лишение гражданства уехавшего в РФ британца.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания совершила безумный поступок, лишив гражданства переехавшего в РФ Марка Буллена. Так оценил ситуацию журналист из Италии Томас Фази.

«Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал», — написал Фази в социальной сети Х, добавив, что поводом для лишения Буллена гражданства могло послужить то, что его мнение об украинском конфликте не совпадает с мнением официального Лондона.

Напомним, бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен лишился гражданства по решению главы МВД Великобритании Шабана Махмуда. Буллен женат на россиянке, он получил российское гражданство и проживает в РФ.

Ранее Буллен признался, что ни разу не пожалел о своем выборе и назвал решение о переезде в Россию лучшим в жизни.

Подробнее историю Марка Буллена, который в 2026 году стал первым британцем, лишенным гражданства из-за связей с Россией, читайте здесь на KP.RU.