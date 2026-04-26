МАГАТЭ назвало аварию на ЧАЭС переломным моментом для мировой безопасности

Авария на Чернобыльской атомной электростанции оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике.

Об этом РИА Новости заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как следует из публикации, одним из важнейших долговременных последствий инцидента стало создание международных юридически обязательных конвенций в 1986 и 1994 годах.

В агентстве пояснили, что извлечённые уроки привели к усилению независимости регулирующих органов и совершенствованию конструкции реакторов.

По их словам, трагедия заставила профильные структуры улучшить готовность к чрезвычайным ситуациям и уделить более глубокое внимание культуре безопасности.

На RT состоялась премьера документального фильма «Чернобыль: урок человечеству». Картина рассказывает о том, как на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой огромная территория оказалась заражена радиацией.

Лидер совета Тюменской областной общественной организации «Союз “Чернобыль” Ирик Кадиров рассказал, как в 1988 году попал в зону отчуждения вместо запланированного отпуска.

