МАГАТЭ назвало аварию на ЧАЭС переломным моментом для мировой безопасности

Авария на Чернобыльской атомной электростанции оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике.
Об этом РИА Новости заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как следует из публикации, одним из важнейших долговременных последствий инцидента стало создание международных юридически обязательных конвенций в 1986 и 1994 годах.
В агентстве пояснили, что извлечённые уроки привели к усилению независимости регулирующих органов и совершенствованию конструкции реакторов.
По их словам, трагедия заставила профильные структуры улучшить готовность к чрезвычайным ситуациям и уделить более глубокое внимание культуре безопасности.
На RT состоялась премьера документального фильма «Чернобыль: урок человечеству». Картина рассказывает о том, как на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой огромная территория оказалась заражена радиацией.
Лидер совета Тюменской областной общественной организации «Союз “Чернобыль” Ирик Кадиров рассказал, как в 1988 году попал в зону отчуждения вместо запланированного отпуска.