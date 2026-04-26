Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США

Трамп: власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США.

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что иранские власти предлагают недостаточно для достижения соглашения с Вашингтоном.

«Они (власти Ирана — ред.) предложили много, но недостаточно», — сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, Вашингтон получил новое предложение от Тегерана сразу после того, как он отменил поездку американской делегации в Пакистан.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше