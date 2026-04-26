Путин подписал инициированные ЕР законы социально-экономической направленности

Президент России в числе прочего подписал закон, освобождающий от НДС организации общественного питания на упрощенной системе налогообложения и патенте.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал несколько законов социальной и экономической направленности, инициированных партией «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что президент подписал закон, освобождающий от НДС организации общественного питания на упрощенной системе налогообложения и патенте. Еще одним подписанным законом от НДС освобождены услуги по бесплатной догазификации. По инициативе «Единой России» перечень объектов, услуги по технологическому подключению к которым не будут облагаться таким налогом, дополнен фельдшерскими пунктами, кабинетами врачей, амбулаториями и котельными.

Также Путин подписал закон, защищающий от сокращения вернувшихся со службы работников. Кроме того, президент подписал закон, согласно которому супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи по отдельной квоте без вступительных испытаний.

Российский президент также одобрил закон, расширяющий перечень доходов инвалидов и ветеранов, на которые нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь взыскание не будет обращаться на компенсации за технические средства реабилитации, протезы и услуги, приобретенные инвалидами до 1 января 2025 года.

