Фицо предрёк новую подлянку от Киева после получения кредита на 90 млрд

По словам премьера, 24 апреля он уже говорил об этой угрозе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите в на Кипре.
«В этом случае (очередной остановки “Дружбы”) для меня будет очень и очень интересна реакция ЕС, и прежде всего ЕК», — сказал Фицо.
Сам словацкий премьер, к слову, был против кредита для киевского режима. Он считает, что деньги лишь продлят страдания и не приведут к военному решению конфликта.
Напомним, 23 апреля возобновились поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». После этого ЕС выдал Киеву кредит на 90 млрд евро, рассчитывая, что его покроют «российские репарации».
