Фицо предрёк новую подлянку от Киева после получения кредита на 90 млрд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выразил обеспокоенность работой нефтепровода «Дружба». В видеообращении к согражданам он заявил, что его не удивит очередная остановка транзита со стороны Киева — особенно после того, как Евросоюз одобрил Украине военный кредит в размере €90 млрд.