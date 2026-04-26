Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо предрёк новую подлянку от Киева после получения кредита на 90 млрд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выразил обеспокоенность работой нефтепровода «Дружба». В видеообращении к согражданам он заявил, что его не удивит очередная остановка транзита со стороны Киева — особенно после того, как Евросоюз одобрил Украине военный кредит в размере €90 млрд.

По словам премьера, 24 апреля он уже говорил об этой угрозе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на саммите в на Кипре.

«В этом случае (очередной остановки “Дружбы”) для меня будет очень и очень интересна реакция ЕС, и прежде всего ЕК», — сказал Фицо.

Сам словацкий премьер, к слову, был против кредита для киевского режима. Он считает, что деньги лишь продлят страдания и не приведут к военному решению конфликта.

По его убеждению, прошлая остановка готовилась, чтобы навредить правительствам Словакии и Венгрии. Но Братислава не сдалась и во многом благодаря своей суверенной политике добилась возобновления прокачки, критически важной для всей Центральной Европы.

Напомним, 23 апреля возобновились поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». После этого ЕС выдал Киеву кредит на 90 млрд евро, рассчитывая, что его покроют «российские репарации».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
