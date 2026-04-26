ЕП: Украине придётся расплатиться реформами в коррупции за €90 млрд от ЕС

Предварительный перечень реформ обсуждали на этой неделе в Брюсселе. Там побывал вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка. Источники допускают, что в условия войдут элементы плана «10 пунктов Качки-Кос». Марта Кос — еврокомиссар по вопросам расширения. Также нужен меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи и поправки к соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.