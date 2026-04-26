Над Севастополем сбили 43 дрона ВСУ, двое человек ранены

Российские силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над морем и территорией Севастополя.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города», — написал глава региона.

В результате падения обломков дронов в районе Радиогорки были повреждены окна в трёх многоквартирных домах. Кроме того, на территории Учкуевки зафиксировано повреждение газовой трубы.

Развожаев пояснил, что в ходе отражения атаки пострадали два человека. По его словам, на проспекте Генерала Острякова ранило находившегося в машине молодого человека, а в районе улицы Генерала Мельника осколочное ранение получила женщина.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше