МИД России заявил о причастности силовиков Запада к подготовке боевиков в Мали

Силовые структуры Запада могли принимать участие в подготовке бандформирований, совершивших скоординированные нападения в Мали. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Источник: Life.ru

«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», — отметили в дипведомстве.

25 апреля вооружённые антиправительственные группировки устроили серию атак. Около 250 боевиков напали на международный аэропорт Бамако-Сену и близлежащую военную базу. Силы малийской армии отразили нападение.

В Москве выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что действия террористов угрожают стабильности дружественного России государства и могут иметь тяжёлые последствия для целого региона.

Ранее Life.ru писал, что МИД РФ также рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в этой африканской стране, настоятельно советуют принять меры для обеспечения личной безопасности.

