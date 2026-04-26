WSJ: Иран считает необходимым прекращение угроз США для возобновления диалога

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /ТАСС/. Иранские переговорщики считают, что смягчение президентом США Дональдом Трампом риторики в адрес Тегерана могло бы способствовать возобновлению переговоров. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их сведениям, Иран сообщил Пакистану, что прекращение угроз со стороны американского лидера «могло бы помочь убедить сторонников жесткой линии в том, что пришло время» возобновить переговоры.
Согласно данным издания, если глава МИД исламской республики Аббас Арагчи после консультаций с посредниками сочтет, что заключение сделки с Вашингтоном возможно, стороны могут встретиться в ближайшие дни.
Ранее в субботу президент США отменил визит спецполсланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном, обосновав решение тем, что на поездку ушло бы «слишком много времени и трудов». 24 апреля корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что прямые переговоры между американской и иранской делегациями состоятся 27 апреля в Исламабаде. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Уиткофф и Кушнер должны были направиться в Исламабад 25 апреля, чтобы выслушать иранскую сторону.
После этого представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует проводить встречу с представителями США во время визита Арагчи в Пакистан. Багаи подчеркнул, что глава иранского МИД пообщается лишь с пакистанскими представителями высокого ранга в рамках посреднических усилий Исламабада по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. 25 апреля телеканал Al Hadath сообщил, что Арагчи покинул Исламабад после переговоров с официальными лицами Пакистана.