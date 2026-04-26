Марочко: ВС РФ расширили зону контроля у Никифоровки

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширили зону контроля у Никифоровки под Рай-Александровкой в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Юго-восточнее Рай-Александровки наши бойцы расширили зону контроля у Никифоровки. В целом, это довольно успешный участок местности за истекшую неделю, где наши военнослужащие достигли значимых результатов», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что военные РФ также наращивают силы и средства у восточных окраин Рай-Александровки.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы начали полноценные бои за Рай-Александровку, подразделения ВСУ потеряли несколько ключевых позиций в населенном пункте и вместе с ними — свою обороноспособность.