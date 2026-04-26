В Ярославской области объявили угрозу БПЛА

На территории Ярославской области официально объявлен режим беспилотной опасности.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Подразделения Министерства обороны России и профильные силовые ведомства в настоящий момент ведут работу по отражению атаки.

Евраев обратился к местным жителям в связи со сложившейся ситуацией. По его словам, гражданам необходимо обязательно соблюдать спокойствие в период действия предупреждения.

Ранее российские силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над морем и территорией Севастополя.

