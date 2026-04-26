СМИ: Зеленский сильно обозлился на США

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине, пишет газета The New York Times.
«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина (По мирному урегулированию — Прим. ред.). (Поэтому — Прим. ред.) он ищет новых дипломатических и военных партнеров», — говорится в материале.
Как считает издание, в последнее время Зеленский слишком много критикует США, начиная от жалоб на якобы неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
«Буквально на прошлой неделе, в понедельник, он раскритиковал планы (Спецпосланника Трампа — Прим. ред.) Стива Уиткоффа и (Зятя президента США — Прим. ред.) Джареда Кушнера, главных переговорщиков Трампа, снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не были в Киеве», — пишет автор.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».