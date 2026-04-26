Президент Ирана Пезешкиан назвал условие для возобновления диалога с США

Иран не станет вести переговоры под давлением и призывает США снять морскую блокаду для возобновления диалога, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе беседы с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Его слова передаёт Press TV.

Как следует из заявления Пезешкиана, до прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона восстановление доверия и прогресс на пути переговоров будут оставаться трудными.

Глава государства пояснил, что страна не пойдёт на контакт в условиях регулярных угроз. По его словам, американским властям необходимо первыми устранить существующие преграды, чтобы обеспечить надёжную платформу для решения проблем.

«Наш совет США — сначала устранить препятствия, включая морскую блокаду», — заявил президент Ирана.

Ранее Шариф заявил, что провёл продуктивный телефонный разговор с Пезешкианом.

