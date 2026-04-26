Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек

При атаке ВСУ на Севастополь погиб человек, трое пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь, количество пострадавших увеличилось до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в канале на платформе «Макс».

Ранее он информировал, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и морем.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ… К сожалению, есть жертвы», — написал губернатор.

Жертвой атаки стал мужчина 1983 года рождения, находившийся в машине в районе улицы Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой пыталась его реанимировать, но спасти пострадавшего не удалось.

Кроме того, травмы получили еще три человека: пожилой мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, у них состояние средней тяжести; также пострадал молодой человек. Всех доставили в больницу.

Повреждения получила и инфраструктура Севастополя, добавил Развожаев.

ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

