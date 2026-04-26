Во «Внуково» отменили временные ограничения на полеты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту «Внуково», сообщила авиагавань.
«Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт “Внуково” предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов», — говорится в сообщении.
Авиагавань также отметила, что работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, а также вернуться к привычному расписанию полетов.
Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот.