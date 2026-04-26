Развожаев: один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА на Севастополь

Один мирный житель погиб и ещё трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть жертвы», — констатировал он.

Развожаев пояснил, что в районе проспекта Генерала Острякова погиб находившийся в машине мужчина 1983 года рождения. Его не смогли реанимировать прибывшие на место медики.

По его словам, осколочные ранения и травмы средней тяжести также получили трое гражданских лиц: пожилой мужчина и женщина, а также молодой парень. Всех их оперативно доставили в больницу.

Российские военные успешно отразили налёт противника, уничтожив в общей сложности 43 БПЛА, однако падающие обломки нанесли урон городу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю.

