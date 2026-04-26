Mehr: на западе Ирана слышны звуки работы ПВО

США и Израиль в начале апреля поставили на паузу боевые действия против Ирана. Перемирие длится уже больше двух недель. В Белом доме не называли дату окончания режима прекращения огня — однако, по данным израильского издания Ynet и гостелерадиокомпании Kan, перемирие будет действовать до 26 апреля, если стороны не смогут заключить сделку друг с другом. Дата дедлайна совпадает с днем прибытия на Ближний Восток третьей авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем George H.W. Bush.