В Москве обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено на западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Вечером 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской, обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями, отмечается в сообщении ведомства.
«По данному факту Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.