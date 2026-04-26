Mercedes продлил действие двух товарных знаков в России

Согласно документу, действие исключительного права на знак Mercedes-Benz и на логотип истекает в июле 2026 года. В апреле концерн подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до июля 2036 года.