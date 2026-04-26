Mercedes-Benz продлил действие двух товарных знаков в России до 2036 года

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ранее покинувший российский рынок, успешно продлил действие двух своих товарных знаков на территории страны.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из документации, срок действия исключительного права на текстовое наименование и фирменный логотип компании истекал в июле 2026 года.
В апреле представители автопроизводителя подали официальное заявление для продления. Роспатент вынес положительное решение и продлил срок владения знаками до июля 2036 года.
