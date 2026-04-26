Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах с США под давлением

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Изначально туда же утром должны были отправиться американские представители, но Дональд Трамп отменил их визит. Позже президент США заявил, что получил от Ирана новое предложение, хотя ранее в ИРИ отрицали планы на переговоры с американцами.