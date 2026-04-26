Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах с США под давлением

Иран обозначил жёсткие рамки для возобновления диалога с США. В разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул: Тегеран не сядет за стол переговоров, если будет чувствовать давление.

Иранский лидер прямо заявил: чтобы диалог возобновился, американской стороне придётся убрать все препятствия — в первую очередь военно-морскую блокаду Ормуза. Без этого, по мнению Пезшкиана, любые мирные инициативы обречены.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Изначально туда же утром должны были отправиться американские представители, но Дональд Трамп отменил их визит. Позже президент США заявил, что получил от Ирана новое предложение, хотя ранее в ИРИ отрицали планы на переговоры с американцами.

8 апреля стороны объявили о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры провалились. В ответ на блокаду иранских портов Тегеран перекрыл Ормузский пролив и прекратил контакты. При этом Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
