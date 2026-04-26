ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Обороноспособность у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тает у Богуславки Харьковской области, где у противника отмечаются серьезные проблемы с логистикой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Очень серьезные проблемы были со снабжением у украинских боевиков у Богуславки. Естественно, при нарушении логистики обороноспособность украинских боевиков таит. Сейчас эту проблему решают в очень спешном порядке», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что боями у Богуславки и Новоплатоновки Харьковской области российские силы перерезают группировку ВСУ, дислоцированную на восточном берегу реки Оскол.