Марочко: обороноспособность ВСУ у Богуславки падает из-за проблем с логистикой

Военный эксперт отметил, что украинские силы пытаются решить эти проблемы «в очень спешном порядке».

ЛУГАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Обороноспособность у Вооруженных сил Украины (ВСУ) тает у Богуславки Харьковской области, где у противника отмечаются серьезные проблемы с логистикой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Очень серьезные проблемы были со снабжением у украинских боевиков у Богуславки. Естественно, при нарушении логистики обороноспособность украинских боевиков таит. Сейчас эту проблему решают в очень спешном порядке», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что боями у Богуславки и Новоплатоновки Харьковской области российские силы перерезают группировку ВСУ, дислоцированную на восточном берегу реки Оскол.