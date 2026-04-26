Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение вперёд: ВС РФ достигли значимых результатов на одном из участков фронта

Российские военнослужащие расширили зону контроля у Никифоровки. Населённый пункт находится под Рай-Александровкой. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Life.ru

«Юго-восточнее Рай-Александровки наши бойцы расширили зону контроля у Никифоровки. В целом, это довольно успешный участок местности за истёкшую неделю, где наши военнослужащие достигли значимых результатов», — сказал он.

Марочко добавил, что военнослужащие ВС РФ также наращивают силы и средства у восточных окраин Рай-Александровки.

Ранее Life.ru писал, что появление листвы на линии боевого соприкосновения даёт преимущества обеим сторонам конфликта. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что для ВСУ «зелёнка» — это возможность укрываться, а для российских войск — возможность более незаметно перемещаться.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

