Движение вперёд: ВС РФ достигли значимых результатов на одном из участков фронта

«Юго-восточнее Рай-Александровки наши бойцы расширили зону контроля у Никифоровки. В целом, это довольно успешный участок местности за истёкшую неделю, где наши военнослужащие достигли значимых результатов», — сказал он.
Марочко добавил, что военнослужащие ВС РФ также наращивают силы и средства у восточных окраин Рай-Александровки.
Ранее Life.ru писал, что появление листвы на линии боевого соприкосновения даёт преимущества обеим сторонам конфликта. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что для ВСУ «зелёнка» — это возможность укрываться, а для российских войск — возможность более незаметно перемещаться.
